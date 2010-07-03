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Новое масштабное отключение света произошло в Венесуэле во второй половине дня в понедельник, 25 марта.

Как сообщил РИА Новости источник в полиции Каракаса, блэкаут оставил без света не менее 16 штатов страны.

"По состоянию на данный момент, полностью или частично без света остается и столичный регион", – сообщил офицер.

По его информации, масштабное отключение электричества было зарегистрировано примерно в 13.30 по местному времени.

8 марта без света в Венесуэле остались более чем 20 штатов. Национальная электрическая компания назвала причиной случившегося саботаж на ГЭС.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в причастности к перебоям с электроснабжением "американский империализм".

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения неоднократно заявляли, что аварии связаны с нехваткой ресурсов для обслуживания.