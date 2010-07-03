Российские самолеты прибыли в Венесуэлу с группой военных − СМИ

В Венесуэлу прибыли военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных. Они приземлились в международном аэропорту "Майкетия" в Каракасе, передает "Интерфакс".
Местная пресса, цитируя венесуэльского журналиста Хавьера Майорку, сообщает, что самолеты доставили в страну 99 военнослужащих РФ во главе с высокопоставленным генералом. По данным СМИ, они также привезли 35 тонн груза.
В президентской ложе аэропорта их встретили вице-адмирал Марианни Мата, представители российского посольства и венесуэльских вооруженных сил, написал Майорка в своем микроблоге в Twitter. Официального подтверждения этой информации не поступало.
Hoy llegaron al aeropuerto Internacional de Maiquetía estos dos aviones de la Fuerza Aerea rusa.
В конце января спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его статус признали США и ряд других стран. Сторону Николаса Мадуро заняли Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.
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