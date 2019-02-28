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04:23

Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле

политика

04:23

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Фото: Zuma/TASS/Li Muzi

Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по Венесуэле, в котором предлагается отстаивать независимость и суверенитет государства.

Как сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, документ в противовес США предполагает решение ситуации через "механизм Монтевидео".

Он предусматривает запуск диалога по урегулированию ситуации, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию, передает "РИА Новости"

Вашингтон, в частности, в своем проекте предложил провести "свободные и справедливые выборы" президента Венесуэлы под международным наблюдением.

Заседание Совбеза ООН, на котором должно пройти голосование по резолюциям, состоится 28 февраля. Первым будет рассматриваться американский документ.

Ранее спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиот Абрамс проигнорировал предложение России о принятии мирного заявления по ситуации в Боливарианской республике.

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