США обвинили РФ в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Фото: EPA/TASS/Mark R. Cristino

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил компанию "Роснефть" в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских санкций.

"Сегодня PDVSA является личным банкоматом режима Мадуро, российских олигархов и клептократов", – цитирует госсекретаря ТАСС.

При этом Помпео добавил, что российские компании также "продолжают пытаться помогать режиму Мадуро обналичить золотые запасы страны".

Ранее США ввели санкции против российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" после сделок с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

4 марта сообщалось, что министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо в ближайшее время посетит Россию.

1 марта президент Боливарианской республики Николас Мадруо распорядился перевести офис PDVSA из Лиссабона в Москву.

США ввели санкции в отношении PDVSA 29 января. Вашингтон пояснил, что компания представляет собой главный источник дохода и иностранной валюты для властей Венесуэлы.