Министр нефти Венесуэлы едет в Москву

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо в ближайшее время посетит Россию. Об этом заявила исполнительный вице-президент Боливарианская республики Дельси Родригес в интервью телеканалу "Россия-24".
Она отметила, что визит связан с переводом офиса национальной нефтедобывающей компании PDVSA из Лиссабона в Москву. По словам Родригес, министр нефтяной промышленности "находится на пути в Россию".
1 марта президент Венесуэлы Николас Мадруо распорядился перевести офис PDVSA из Лиссабона в Москву. Причина – расширение технического сотрудничества венесуэльской компании с российскими "Роснефтью" и "Газпромом".
В конце января текущего года власти США ввели санкции против PDVSA. Вашингтон заблокировал все активы венесуэльской компании в своей юрисдикции и запретил сделки с ними. Таким образом, США пытаются лишить венесуэльские власти источника доходов.
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