В США призвали противодействовать "российскому влиянию" в Венесуэле

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В конгресс США внесли законопроект о противодействии "российскому влиянию" в Венесуэле. Его инициатором выступила конгрессмен от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц, сообщает RT.

В начале февраля в проекте под названием "Закон о нивелировании российско-венесуэльской угрозы" она также призвала оценить риски от сотрудничества Москвы и Каракаса в сфере безопасности. По мнению конгрессмена, это сотрудничество может представлять угрозу "для США и стран Западного полушария". В частности, Вассерман-Шульц считает, что укрепление российско-венесуэльских связей в военной сфере "серьезно помешает усилиям по восстановлению подлинной демократии" в Венесуэле. "Подобный военный альянс представляет непосредственную угрозу для наших союзников в регионе, в частности Колумбии, и будет лишь способствовать укреплению позиций жестокого режима Мадуро", – подчеркнула автор проекта.

Оба документа направлены на рассмотрение в профильные комитеты конгресса. По мнению аналитиков, в Вашингтоне таким образом вновь пытаются использовать миф о "российской угрозе", чтобы оправдать военное вмешательство в дела Венесуэлы.

В конце января спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой Венесуэлы. Его статус признали США и ряд других стран. Сторону Мадуро заняли Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.

Совбез ООН отверг резолюцию по Венесуэле, предложенную Россией. Документ поддержали только Китай, Экваториальная Гвинея и ЮАР. Против выступили семь стран, включая США. Россия и Китай, в свою очередь, наложили вето на американский проект резолюции.