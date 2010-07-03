Совбез ООН отверг российский проект резолюции по Венесуэле

Фото: AP/TASS/Kevin Hagen

Совет Безопасности ООН отверг предложенную Россией резолюцию по Венесуэле. В результате голосования поддержали документ Китай, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

Против выступили семь государств, в том числе США и несколько европейских стран, еще четыре воздержались. Проект не принимается в случае хотя бы одного негативного голоса из постоянных членов СБ, передает ТАСС.

Постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила подчеркнул, что российский текст "соответствует демократии, которая основана на принципе верховенстве права". В то же время спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что "демократия в мире консолидируется" вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Между тем Россия и Китай наложили вето на американский проект резолюции. За документ проголосовали девять членов СБ, против – Россия, Китай и ЮАР, еще три страны воздержались.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что "заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции". В свою очередь постпред Китая в ООН Ма Чжаосюй отметил, что "текст американской резолювции принципиально расходится с позицией Китая".

Российский документ в противовес США предполагал решение ситуации через "механизм Монтевидео". Он предусматривает запуск диалога по урегулированию ситуации, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию.

Вашингтон, в частности, в своем проекте предложил провести "свободные и справедливые выборы" президента Венесуэлы под международным наблюдением.