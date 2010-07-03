Венесуэльская нефть PDVSA переезжает в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом сообщила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес 1 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По словам Родригес, глава государства "дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение". Представительство компании переедет в Москву, уточнила она, пояснив, что перенос офиса PDVSA проходит в рамках расширения технического сотрудничества с "Роснефтью" и "Газпромом".
"Сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Мы переформатируем наши отношения", – цитирует Родригес ТАСС.
Вашингтон ввел санкции против нефтегазовой компании PDVSA 28 января. США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними, чтобы лишить венесуэльские власти источника доходов.
Ранее также сообщалось, что Совбез ООН отверг резолюцию по Венесуэле, предложенную Россией. Документ поддержали только Китай, Экваториальная Гвинея и ЮАР. Против выступили семь стран, включая США. Еще четыре государства воздержались. Россия и Китай, в свою очередь, наложили вето на американский проект резолюции.
Российский проект предлагал разрешить политический кризис в Венесуэле через "механизм Монтевидео". Он предусматривает запуск диалога по урегулированию, выработку и реализацию соглашения сторон.
В конце января спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его статус признали США и ряд других стран. Сторону Мадуро заняли Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.
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