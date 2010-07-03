МИД РФ заявил о готовности к переговорам с США по Венесуэле

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Россия готова к переговорам с США по ситуации в Венесуэле при соблюдении принципов Устава ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

2 марта глава ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны, в частности, обсудили венесуэльский кризис.

Лавров осудил американские угрозы в адрес законного руководства Венесуэлы, отметив, что это является "неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства".

"Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеет ничего общего с демократическим процессом", – отметили в МИД.

Российские власти готовы к консультациям с Вашингтоном, если будут неукоснительно соблюдаться принципы Устава ООН. В ведомстве добавили, что переговоры Лаврова и Помпео состоялись по инициативе американской стороны.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. Оппозиция возлагает вину за ситуацию в стране на правительство Николаса Мадуро.

Массовые антиправительственные выступления начались 21 января. Воспользовавшись ситуаций, спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали власти США, а также многие государства Южной Америки.

