Кризис в Венесуэле обвалил акции "Роснефти"

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На фоне неспокойной ситуации в Венесуэле акции российской "Роснефти", у которой есть несколько проектов в этой стране, устремились вниз, сообщает "Коммерсант".

Зафиксировано снижение на 2,5%. Цена бумаг на Московской бирже откатилась к уровням месячной давности. Минимума ценные бумаги достигали при 406,7 рублей за акцию.

Издание напоминает, что венесуэльская PDVSA заключила с "Роснефтью" контракты по схеме "нефть в обмен на кредит".

По итогам ушедшего года долг Венесуэлы перед российской компанией составил 3,6 миллиарда долларов. С 2006 года правительство РФ и "Роснефть" выдали Каракасу кредитов на 17 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Венесуэлу охватили массовые беспорядки. Накануне председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина и Грузия.

Россия признает президентом Николаса Мадуро и обещает продолжать оказывать стране поддержку. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал страны воздержаться от мысли о вооруженном вмешательстве в Венесуэлу.