Кризис в Венесуэле обвалил акции "Роснефти"

На фоне неспокойной ситуации в Венесуэле акции российской "Роснефти", у которой есть несколько проектов в этой стране, устремились вниз, сообщает "Коммерсант".
Зафиксировано снижение на 2,5%. Цена бумаг на Московской бирже откатилась к уровням месячной давности. Минимума ценные бумаги достигали при 406,7 рублей за акцию.
Издание напоминает, что венесуэльская PDVSA заключила с "Роснефтью" контракты по схеме "нефть в обмен на кредит".
По итогам ушедшего года долг Венесуэлы перед российской компанией составил 3,6 миллиарда долларов. С 2006 года правительство РФ и "Роснефть" выдали Каракасу кредитов на 17 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что Венесуэлу охватили массовые беспорядки. Накануне председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина и Грузия.
Россия признает президентом Николаса Мадуро и обещает продолжать оказывать стране поддержку. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал страны воздержаться от мысли о вооруженном вмешательстве в Венесуэлу.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.