Россия призывает мир отказаться от мысли о военном вмешательстве в Венесуэлу

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Россия призывает все страны воздержаться от мысли о вооруженном вмешательстве в Венесуэлу, заявил в министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Особую тревогу вызывают сигналы, которые из некоторых столиц звучат, на тему о том, что не исключено и вооруженное вмешательство извне. Призываем категорически отказаться от подобных мыслей", – цитирует его ТАСС.

Российское внешнеполитическое ведомство не в первый раз выражает свою позицию по вопросу. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва предостерегает США от военного вмешательства в дела Венесуэлы. Он назвал такое вмешательство катастрофическим сценарием. В комментарии на сайте министерства говорилось, то МИД осуждает попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов полагает, что ситуация в Венесуэле отрицательно скажется на военно-техническом сотрудничестве с Россией. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал политические силы Венесуэлы начать диалог, чтобы положение в стране не стало катастрофическим.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Статус Гуайдо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились.