Газпромбанк заморозил счета венесуэльской компании PDVSA

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Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и остановить проведение операций с ней. Это делается с целью уменьшить возможные риски из-за санкций США, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в Газпромбанке.

Ранее сообщалось, что PDVSA переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк на фоне санкций США. Клиентам были даны инструкции по переводу средств от продаж нефти в российский банк.

В Газпромбанке же сообщили, что PDVSA не открывала в нем новых счетов.

США объявили о введении санкций в отношении венесуэльской PDVSA 28 января. Активы и интересы компании в американской юрисдикции на 7 миллиардов долларов были заблокированы.