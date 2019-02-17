Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:25

Газпромбанк заморозил счета венесуэльской компании PDVSA

политика экономика

17:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/AP/Fernando Llano

Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и остановить проведение операций с ней. Это делается с целью уменьшить возможные риски из-за санкций США, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в Газпромбанке.

Ранее сообщалось, что PDVSA переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк на фоне санкций США. Клиентам были даны инструкции по переводу средств от продаж нефти в российский банк.

В Газпромбанке же сообщили, что PDVSA не открывала в нем новых счетов.

США объявили о введении санкций в отношении венесуэльской PDVSA 28 января. Активы и интересы компании в американской юрисдикции на 7 миллиардов долларов были заблокированы.

политика экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика