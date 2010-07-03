Венесуэла осталась без света после саботажа на ГЭС

Без света в Венесуэле остались более чем 20 штатов. Обесточенными, в частности, оказались несколько линий метро Каракас, а также аэропорт Майкетия.

Национальная электрическая компания в Twitter назвала причиной случившегося саботаж на ГЭС имени Симона Боливара, одной из самых мощных в мире.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро в Twitter обвинил в причастности к перебоям с электроснабжением "американский империализм".

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения неоднократно заявляли, что аварии связаны с нехваткой ресурсов для обслуживания.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс ранее заявил, что Вашингтон допускает возможность введения санкций за сотрудничество с Каракасом.