США допустили санкции за сотрудничество с властями Венесуэлы

Фото: AP/TASS/Seth Wenig

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон допускает возможность введения санкций за сотрудничество с официальным Каракасом.

Речь идет повторных санкциях, которые могут быть направлены против физических и юридических лиц, а также правительств, которые сотрудничают с теми, кто уже состоит в черном списке Соединенных Штатов.

"Мы до сих пор не вводили их. Несомненно, это является возможным", – сказал дипломат на брифинге.

Также Абрамс заявил, что американская администрация не рассматривает участие Николаса Мадуро в возможных новых выборах президента Венесуэлы.

"Это было бы своеобразным подарком, так как, согласно свежим опросам общественного мнения, уровень его поддержки составляет около 10-15 процентов", – цитирует спецпредставителя ТАСС.

В то же время дипломат утверждает, что угрозу военного вторжения США в Венесуэлу рассматривают только представители правительства Боливарианской республики и Россия.

По его словам, политика Вашингтона заключается в оказании "политического, дипломатического и экономического давления", чтобы прийти к "мирной и демократической передаче власти в Венесуэле".

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что попытки помешать возвращению оппозиционера Хуана Гуаидо в Венесуэлу вызовут активное противодействие Вашингтона.