США готовят новые финансовые санкции против Венесуэлы

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США приступили к подготовке новых финансовых санкций против Венесуэлы. С таким заявлением выступил американский спецпредставитель по Боливарианской республике Эллиотт Абрамс.

Он подчеркнул, что санкции затронут финансовые институты, которые выполняют приказы правительства Николаса Мадуро, воруя и пряча средства из бюджета страны.

При этом Абрамс не уточнил, будут ли новые санкции распространяться на финансовые институты третьих стран, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле. Абрамс рассказал им, что Вашингтон не планирует вводить войска в южноамериканскую республику.

При этом он отметил, что американские власти не будут давать гарантий, что "войска США не войдут на территорию страны", поскольку это "тактически неверно". Вашингтон хочет, чтобы венесуэльская армия находилась в постоянном напряжении. Абрамс добавил, что США будут оказывать на Каракас экономической, финансовое и дипломатическое давление.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. Оппозиция возлагает вину за ситуацию в стране на правительство Николаса Мадуро.

Массовые антиправительственные выступления начались 21 января. Воспользовавшись ситуаций, спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали власти США, а также многие государства Южной Америки.

