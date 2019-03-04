США запустят центры борьбы с "влиянием РФ"

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США собираются в 2019–2020 годах создать центры для противодействия "информационному влиянию России" за рубежом. Об этом "Известиям" сообщили в политических кругах.

Сеть Национальных центров цифровых расследований планируют запустить по всему миру при участии местных СМИ и НПО. Вашингтон также намерен привлечь к этой деятельности крупнейшие IT-компании, включая Facebook, Twitter и Google.

По информации издания, весной три пилотных проекта могут начать работать в Грузии, странах Прибалтики и на Балканах. "Главная задача таких офисов – выявлять и препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение в этих государствах", – пояснил собеседник издания. По его словам, во многих странах часть населения "с одобрением относится к России и ее руководству". "Именно с такими тенденциями и будет бороться создаваемая сеть", – подчеркнул источник.

Кроме того, на выборах президента Украины в марте и на майском голосовании в Европарламент Вашингтон планирует протестировать "мониторинговые миссии". Им поручат выявлять "факты вмешательства Москвы" в электоральные процессы.

Ранее в конгрессе США призвали противодействовать "российскому влиянию" в Венесуэле. По словам экспертов, Вашингтон пытается оправдать военное вмешательство в дела Венесуэлы, используя миф о "российской угрозе".