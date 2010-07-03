Пранкеры разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского спецпредставителя по Венесуэле Элиотта Абрамса. Они позвонили политику от имени президента Швейцарии Уэли Маурера, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Абрамс заверил шутников, что в действительности Вашингтон не планирует вводить войска в Венесуэлу. "Мы не хотим нервировать вас и Конгресс, мы хотим заставить нервничать вооруженные силы Венесуэлы", – заявил спецпредставитель США в разговоре с “президентом Швейцарии”. По его словам, было бы "тактически неверно" давать венесуэльской армии гарантии, что "войска США не войдут на территорию страны". Абрамс подчеркнул, что у Штатов есть и другие рычаги воздействия на правительство Боливарианской республики: "финансовое давление, экономическое давление, дипломатическое давление".
Как уточнили Вован и Лексус, телефонные "переговоры" состоялись 19 февраля. От лица Уэли Маурера пранкеры сказали спецпредставителю США, что в банках Швейцарии находятся частные счета лиц из ближнего круга Николаса Мадуро и венесуэльских компаний, однако в Берне не считают это нарушением законодательства. Абрамс, в свою очередь, посоветовал заблокировать эти счета, когда президентом Венесуэлы при поддержке США станет лидер оппозиции Хуан Гуаидо.
1 марта Элиотт Абрамс объявил, что Вашингтон готовит военное вторжение в Венесуэлу, и предостерег Каракас от ареста Гуаидо.
Ранее пранкер Вован рассказал, что намерен написать диссертацию о телефонных розыгрышах. По его словам, пока существует лишь несколько работ по теме "Пранк и политология".
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