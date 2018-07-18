Российские пранкеры разыграли главу Еврокомиссии от имени Пашиняна

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Пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Они позвонили ему от имени премьер-министра Армении Николы Пашиняна, передает РИА Новости.

Кузнецов и Столяров поговорили с главой Еврокомиссии о международной обстановке, а также пригласили его на шашлыки в Ереван.

В разговоре с Юнкером пранкеры пожаловались на давление со стороны Вашингтона. На это глава ЕК ответил: "нам приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир".

"Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении. Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!", – сказал еврочиновник.

Пранкер также пригласил главу Еврокомиссии в Ереван на шашлыки. Вован и Лексус предложили Юнкеру приготовить мясо на площади в Ереване и провести "своего рода митинг".

Глава Еврокомиссии пообещал приехать в 2019 году.

"В этом году это больше не представляется возможным, а в следующем мы найдем подходящие даты и возможность", – сказал он.

Ранее сообщалось, что пранкер Владимир Кузнецов раскрыл подробности звонка главе СБУ Василию Грицаку от имени журналиста Аркадия Бабченко, убийство которого ранее инсценировали украинские спецслужбы. По словам пранкера, после матча Россия – Испания он прочел комментарии украинской стороны о том, что матчи куплены, и вспомнил историю с Бабченко.