Пранкер Вован поделился подробностями звонка главе СБУ от имени Бабченко

2 июля, 14:26
Фото: vk.com/theprankvideo
Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) раскрыл подробности звонка главе СБУ Василию Грицаку от имени журналиста Аркадия Бабченко, убийство которого ранее инсценировали украинские спецслужбы.
По словам известного пранкера, после матча Россия – Испания он прочел комментарии украинской стороны о том, что матчи куплены, и вспомнил историю с Бабченко. "На почве футбола пришла идея позвонить Грицаку", – рассказал Кузнецов в беседе с RT. "Он всех разводит своими фейками о том, что Бабченко убит, а мы решили в ответ развести Грицака, чтобы неповадно было", – пояснил пранкер.
Судя по записи, пранкеры от имени Бабченко сообщили о том, что на него якобы совершили нападение в центре Киева. По словам Кузнецова, глава СБУ поверил звонку и стал уточнять подробности, пообещав послать спецназ "Альфа".
Пранкер добавил, что во время звонка "глава СБУ был в шоке и запаниковал". "Было забавно, что он называл Бабченко не Аркадием, а Константином", – отметил Кузнецов. "Либо он от ужаса забыл, как его зовут, либо Константин – специальное, секретное имя", – предположил пранкер.
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили о розыгрыше со звонком главе СБУ Василию Грицаку от имени Аркадия Бабченко.
Кузнецов и Столяров уже успели прославиться подобными телефонными шутками. В частности, в конце мая они позвонили главе британского МИД Борису Джонсону, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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