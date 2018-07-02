Российские пранкеры разыграли главу СБУ от имени Бабченко

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в телефонном разговоре разыграли главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, представившись журналистом Аркадием Бабченко.
Как сообщает РИА Новости, "Бабченко" сообщил Грицаку, что на него напали в центре Киева. По словам журналиста, в момент инцидента он смотрел в баре матч Россия – Испания. "Бабченко" предположил, что, "видимо, это не понравилось постоянной публике этого заведения".
Он также добавил, что сотрудники СБУ, которые его охраняли, со своей работой не справились и скрылись с места происшествия. В свою очередь, Грицак пообещал направить на место инцидента "дежурную службу".
Такой розыгрыш пранкеры устроили не впервые. Ранее Кузнецов и Столяров поговорили с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном от имени премьера-министра Армении Никола Пашиняна.
Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что журналист Аркадий Бабченко застрелен в своем доме. Однако на следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что на самом деле убийство инсценировано в связи с необходимостью раскрыть готовившееся на него покушение. При этом глава спецслужбы Василий Грицак уточнил, что предполагаемый организатор "покушения" задержан.
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