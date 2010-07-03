Посла Германии выдворили из Венесуэлы

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Посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер выдворен из страны и объявлен персоной нон грата. По мнению латиноамериканских журналистов, это связано с тем, что он встречал в аэропорту Каракаса возвращавшегося на родину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, сообщает "Интерфакс".

В заявлении МИД Венесуэлы говорится, что предпринятый шаг обоснован тем, что "деятельность Кринера противоречит не только основным нормам дипломатических отношений, но и четким критериям, выраженным юридическим управлением федерального германского парламента".

Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо прилетел из-за рубежа регулярным рейсом в международный аэропорт Каракаса "Майкетиа".

Приветствовать его в аэропорт прибыли послы нескольких европейских стран, признавших его временным президентом страны. Никаких попыток ареста Гуаидо в аэропорту предпринято не было.

На некоторых фото Гуайдо запечатлен идущим от самолета по красной дорожке в окружении людей, в том числе в военной и полицейских формах.