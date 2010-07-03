Гуаидо прибыл в Венесуэлу регулярным рейсом

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо прибыл в международный аэропорт Каракаса "Майкетиа" регулярным рейсом, сообщает "Интерфакс".

Приветствовать Гуаидо в аэропорт прибыли послы нескольких европейских стран, признавших его временным президентом страны. Никаких попыток ареста Гуаидо в аэропорту предпринято не было.

Накануне 23 февраля Гуаидо перебрался в Колумбию, нарушив вердикт Верховного суда Венесуэлы, запрещавшего ему покидать страну.

В этот же день должна была состояться акция по доставке несанкционированной венесуэльскими властями гуманитарной помощи в Венесуэлу, однако она не удалась. Несколько фур были сожжены на венесуэльско-колумбийской границе.

Ранее Совет Безопасности ООН отверг предложенную Россией резолюцию по Венесуэле. В результате голосования поддержали документ Китай, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

В конце января спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой Венесуэлы. Его статус признали США и ряд других стран. Сторону Мадуро заняли Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.