Гуаидо прибыл в Венесуэлу регулярным рейсом

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо прибыл в международный аэропорт Каракаса "Майкетиа" регулярным рейсом, сообщает "Интерфакс".
Приветствовать Гуаидо в аэропорт прибыли послы нескольких европейских стран, признавших его временным президентом страны. Никаких попыток ареста Гуаидо в аэропорту предпринято не было.
Накануне 23 февраля Гуаидо перебрался в Колумбию, нарушив вердикт Верховного суда Венесуэлы, запрещавшего ему покидать страну.
В этот же день должна была состояться акция по доставке несанкционированной венесуэльскими властями гуманитарной помощи в Венесуэлу, однако она не удалась. Несколько фур были сожжены на венесуэльско-колумбийской границе.
Ранее Совет Безопасности ООН отверг предложенную Россией резолюцию по Венесуэле. В результате голосования поддержали документ Китай, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
В конце января спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой Венесуэлы. Его статус признали США и ряд других стран. Сторону Мадуро заняли Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.
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