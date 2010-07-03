МИД объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нахождение специалистов РФ в Венесуэле регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.

Она также подчеркнула, что Москва развивает взаимодействие с Каракасом в строгом соответствии с конституцией Венесуэлы, передает "Комсомольская правда".

Кроме того, Захарова прокомментировала заявление Организации американских государств (ОАГ), которая обвинила Россию в "военном вторжении в Венесуэлу".

По ее словам, такая позиция политически ангажирована. Захарова выразила сожаление, что ОАГ помогает усилению "колонизаторских замашек" США.

24 марта стало известно, что в Венесуэлу прибыли военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных. Сообщалось, что самолеты доставили в страну 99 военнослужащих РФ во главе с высокопоставленным генералом.

12 марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил компанию "Роснефть" в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских санкций. При этом он добавил, что российские компании "продолжают пытаться помогать режиму Мадуро обналичить золотые запасы страны".

23 января спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки.

В ответ президент Боливарианской республики Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.