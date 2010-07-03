Кремль ответил на призыв Трампа к РФ покинуть Венесуэлу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отношения РФ с другими государствами не должны беспокоить третьи страны. Так глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что России необходимо уйти из Венесуэлы, передает RT.

"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что США присутствуют во многих уголках планеты. При этом Штатам никто не указывает им, где им быть, а нет. Представитель Кремля добавил, что РФ рассчитывает на уважении ее права выстраивать отношения с другими странами.

Ранее Трамп потребовал отозвать российских военнослужащих из Венесуэлы. Он добавил, что в случае отказа РФ американские власти будут рассматривать "все варианты" реагирования.

В конце прошлой недели в Венесуэлу прибыли два самолета с российскими военными. Со слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, их нахождение в другой стране регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.