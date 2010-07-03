Кремль ответил на призыв Трампа к РФ покинуть Венесуэлу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Отношения РФ с другими государствами не должны беспокоить третьи страны. Так глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что России необходимо уйти из Венесуэлы, передает RT.
"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу", – сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков подчеркнул, что США присутствуют во многих уголках планеты. При этом Штатам никто не указывает им, где им быть, а нет. Представитель Кремля добавил, что РФ рассчитывает на уважении ее права выстраивать отношения с другими странами.
Ранее Трамп потребовал отозвать российских военнослужащих из Венесуэлы. Он добавил, что в случае отказа РФ американские власти будут рассматривать "все варианты" реагирования.
В конце прошлой недели в Венесуэлу прибыли два самолета с российскими военными. Со слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, их нахождение в другой стране регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.