Президент США допустил вступление Бразилии в НАТО

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Дональд Трамп пожелал видеть Бразилию членом Североатлантического альянса. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Вашингтоне, передает Reuters.

На встрече обсуждались вопросы улучшения торговли между двумя крупнейшими экономиками. Президент CША также не исключил варианта совместной военной операции в Венесуэле.

Бразильский президент подчеркнул, что его страна наиболее заинтересованная в том, чтобы положить конец правительству Николаса Мадуро.

Жаир Болсонару, заявивший о резкой смене политического курса, вступил в должность в январе. Политик допускал возможность размещения на территории Бразилии американской военной базы.

Ранее сообщалось, что в США разработали законопроект о борьбе с "российским влиянием" в Венесуэле. Документ предусматривает санкции против россиян и других иностранцев, которые поддерживают президента Николаса Мадуро.