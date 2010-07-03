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16:18

В США разработали законопроект о борьбе с "российским влиянием" в Венесуэле

политика

16:18

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Фото: ТАСС/ Scott Applewhite/AP

Конгресс США опубликовал проект закона, предусматривающий санкции против россиян и других иностранцев, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Расширение присутствия РФ в Западном полушарии вызывает обеспокоенность Соединенных Штатов и наших союзников в регионе", – сказано в тексте документа.

Законопроект предусматривает запрет на получение американской визы для иностранцев, которые действуют в интересах правительства РФ и поддерживают силы безопасности Венесуэлы.

Конгрессмены напомнили о переброске в Венесуэлу двух стратегических ракетоносцев Ту-160, которые участвовали в учениях в декабре 2018 года. Отмечается также, что Москва оказывает Мадуро финансовую поддержку. Автор инициативы – Дебби Вассерман-Шульц, член палаты представителей от Демократической партии США.

В январе 2019 года в Венесуэле прошли протесты против президента страны Николаса Мадуро. В ходе акций и волнений спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Это одобрили некоторые страны мира, в том числе США. В поддержку Мадуро выступили Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.

США ввели санкции против нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Ее активы и интересы на 7 миллиардов долларов в американской юрисдикции заблокировали. Также под действия ограничений попал российский банк "Еврофинанс Моснарбанк", который сотрудничал с PDVSA.

Минфин США внес в санкционный список восемь российских компаний. Среди них "Океанприбор" и АО "Звезда" из Петербурга, Зеленодольский завода (Татарстан), Ярославский судостроительный завод.

политика

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