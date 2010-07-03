Пранкеры разыграли лидера оппозиции в Венесуэле

Видео: youtube.com/Vovan222prank

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли лидера оппозиции в Венесуэле Хуана Гуайдо. Они позвонили политику от имени президента Швейцарии Ули Маурера. Запись разговора опубликована на YouTube.

Пранкеры поздравили Гуаидо с признанием и заявили о необходимости установить между странами дипломатические отношения. От лица Маурера они предложили заблокировать счета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы находятся в одном из швейцарских банков. Для этого, по словам пранкеров, необходимо письменное заявление от Гуаидо. В ответ на это оппозиционер пообещал "сразу же начать работать над этим".

В начале марта пранкеры позвонили американскому спецпредставителю по Венесуэле Элиотту Абрамсу. Политик в разговоре заявил, что было бы "тактически неверно" давать венесуэльской армии гарантии, что "войска США не войдут на территорию страны". Он подчеркнул, что у Штатов есть и другие рычаги воздействия на правительство Боливарианской республики: "финансовое давление, экономическое давление, дипломатическое давление".

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Гуайдо поддержали США, многие страны Южной Америки и Европы. Россия выступает в поддержку Николаса Мадуро.