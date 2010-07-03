США ужесточили антироссийские санкции

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США ужесточили санкции в отношении России по Украине. В черный список внесены шесть физических лиц и восемь организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США.

В санкционные списки попали замглавы Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления, капитан первого ранга Руслан Ромашкин и замначальника пограничного управления, капитан первого ранга Андрей Шеин.

Также санкции наложены на зампредседателя ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексея Найденко и секретаря ЦИК ДНР Владимира Высоцкого.

Рестрикции введены против российских компаний "Концерн "Океанприбор", "Завод "Фиолент", "Новые проекты", "Консоль-Строй", "Судокомпозит", "Звезда", "Зеленодольский завод имени Горького" и "Ярославский судостроительный завод".

25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля. В рамках уголовного дела о незаконном пересечении госграницы арестованы 22 моряка и два сотрудника СБУ.

Владимир Путин назвал произошедшее провокацией.