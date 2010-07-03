Вашингтону назвали цель визита военных РФ в Венесуэлу – Лавров

МИД России поставил Вашингтон в известность о том, что военные РФ делают в Венесуэле, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин". Отрывок из его интервью опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
По его словам, российские военные, которые находятся на территории Венесуэлы, занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом. Министр уточнил, что сообщил это госсекретарю США Майклу Помпео, когда тот позвонил ему.
"Мы реагировали на телефонный звонок, который мне сделал госсекретарь США Майкл Помпео с примерно таким же, более вежливым призывом", – сказал он. При этом Лавров отказался комментировать форму, в которой был сделан призыв к России отозвать военнослужащих из Венесуэлы.
"Я не обсуждаю манеры. Сейчас время таких новых подходов, особенно в американской политике, шагах и заявлениях. Оставляю это на вкус каждого", – заключил он.
Ранее сообщилось, что Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 тоннами груза прибыли 23 марта в аэропорт в Каракасе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нахождение специалистов РФ в Венесуэле регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами. Она также подчеркнула, что Москва развивает взаимодействие с Каракасом в строгом соответствии с конституцией Венесуэлы.
Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Гуаидо поддержали США, многие страны Южной Америки и Европы. Россия выступает в поддержку Николаса Мадуро.
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