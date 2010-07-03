Трамп выразил готовность обсудить с Путиным кризис в Венесуэле

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Президент США Дональд Трамп заявил, что может в будущем обсудить с Владимиром Путиным ситуацию, которая сложилась в Венесуэле, сообщает РИА Новости.

"Мы будем говорить о социализме. Посмотрите на Венесуэлу. Мы будем говорить со многими людьми об этом: может, с президентом Путиным, может, председателем Китая Си (Цзиньпином – прим. ред.)", – сказал Трамп на пресс-конференции во Флориде.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Каракас.

Военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных прибыли в Венесуэлу 24 марта.

После этого Трамп потребовал отозвать военнослужащих. Он добавил, что в случае отказа РФ американские власти будут рассматривать "все варианты" реагирования.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нахождение специалистов РФ в Венесуэле регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.

23 января спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки.

В ответ президент Боливарианской республики Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.