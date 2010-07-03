США пригрозили РФ санкциями из-за военных в Венесуэле

Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Каракас.
Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс во время брифинга, который транслировался на официальной странице Госдепартамента в Twitter.
По словам дипломата, что Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов развития событий.
"Мы можем многое сделать в плане экономики, в плане санкций. Для РФ было бы ошибкой думать, что они обладают полной свободой действий", – сказал Абрамс.
24 марта стало известно, что в Венесуэлу прибыли военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных. Сообщалось, что самолеты доставили в страну 99 военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом.
После этого президент США Дональд Трамп потребовал отозвать военнослужащих. Он добавил, что в случае отказа РФ американские власти будут рассматривать "все варианты" реагирования.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что США присутствуют во многих уголках планеты. При этом Соединенным Штатам никто не указывает, где им быть, а где нет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что нахождение специалистов РФ в Венесуэле регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.
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