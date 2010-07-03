Опубликовано видео полета самолета Путина в сопровождении шести Су-57

Фото: канал Звезда

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором самолет Владимира Путина сопровождают шесть истребителей пятого поколения Су-57 во время захода на посадку в Ахтубинске.

Президент РФ прибыл в Астраханскую область, где посетил крупнейший испытательный центр Воздушно-космических сил (ВКС) России – ГЛИЦ имени Чкалова.



Путину показали истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", истребители МиГ-35, Су-57, Су-35 и Су-30СМ, а также палубный истребитель МиГ-29К.

В понедельник глава государства посетил Казанский авиационный завод, где ознакомился с производством и модернизацией самолета Ту-160.