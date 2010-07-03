Путин осмотрел МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Фото: ТАСС/Kremlin Pool/Zuma

Путин прилетел в Ахтубинск, где осмотрел истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой ракетой "Кинжал", сообщает РИА Новости.

Также президенту показали многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 и новейший истребитель МиГ-35.

В экспозиции на аэродроме Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени Чкалова также были представлены образцы перспективных беспилотных летательных аппаратов.

Путину показали истребители Су-35 и Су-30СМ, а также корабельный истребитель МиГ-29К морской авиации ВМФ России.

Главу государства сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава Минпромторга Денис Мантуров и другие.

Накануне Путин в ходе рабочей поездки в Татарстан осмотрел модернизированные самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22. Также президент РФ поднялся на борт нового вертолета Ми-38Т.

