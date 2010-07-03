Песков назвал темы переговоров Путина и Помпео

Переговоры Владимира Путина и госсекретаря США Майкла Помпео состоятся 14 мая. Участники обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность и разоружение, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что разговор коснется ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и на Корейском полуострове, уточняет ТАСС.
Он напомнил, что встреча начнется вечером, сразу после общения Помпео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Президент примет господина Помпео и министра Лаврова, которые проинформируют президента о результатах своих обсуждений в Сочи", – пояснил Песков.
Не исключено, что Путин поднимет тему возможности встречи лидеров РФ и США на полях саммита Группы двадцати в японской Осаке. Песков не ответил, будет ли российская сторона сама предлагать такой саммит, напомнив о том, что последние такие переговоры Дональд Трамп отменил сам.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон отправил запрос на встречу американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Незадолго до этого возможность встречи двух лидеров допускал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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