Концерт рэпера Navai в Москве перенесут на новую дату

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Выступление рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.), назначенное на 22 октября в VK Stadium в Москве, переносится на другую дату. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте площадки в соцсети "ВКонтакте".

Когда именно состоится концерт, в сообщении не уточняется. Новую дату объявят дополнительно.

При этом уже приобретенные билеты остаются действительными. Зрителям, которые хотят вернуть деньги, необходимо обратиться по месту покупки.

Ранее продажи билетов на концерт были приостановлены. Кроме того, был перенесен концерт артиста в Санкт-Петербурге, запланированный на 23 октября. Новая дата пока не определена.

Navai задержали в Казахстане 14 октября, когда он пересекал границу из Киргизии. По данным СМИ, в его автомобиле обнаружили 2,5 грамма марихуаны. Сам исполнитель уже признался, что купил наркотики в Бишкеке.

По данному факту было начато расследование по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств. Суд заключил рэпера под стражу на 2 месяца, однако защита планирует обжаловать арест, чтобы исполнителя выпустили под залог.

Рэперу может грозить до 5 лет лишения свободы. Однако при более строгой квалификации обвинения срок может превысить 15 лет.