Финансирование медпомощи по ОМС будет увеличиваться опережающими инфляцию темпами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владмир Новиков

Финансирование медицинской помощи по ОМС будет увеличиваться темпами, опережающими инфляцию. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Вместе с тем глава Минздрава указал, что бюджетные расходы на лекарства было решено увеличить. Это было сделано за счет межбюджетных трансфертов.

"На эти цели дополнительно направили 6 млрд рублей", – уточнил министр.

Ранее в базовую программу ОМС были включены 14 новых методов лечения. Один из них до этого относился к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи. Для получения услуг гражданам не придется оформлять отдельные квоты или искать источники финансирования.