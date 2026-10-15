Платформа Miro заблокировала россиянам доступ к своему сайту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Платформа онлайн-досок Miro расширила механизмы геоблокировки по IP-адресам, включив в нее Россию и Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, которое получили некоторые российские клиенты.

Теперь лица, находящиеся в России и Белоруссии, не смогут залогиниться в Miro, получить доступ к веб-сайту или обратиться в поддержку. При входе на сайт из России появляется "заглушка".

Платформа объявляла об уходе из России из-за санкций еще в сентябре 2024 года. Тогда Miro отключила платные профили россиян, но оставила бесплатные. Это же коснулось и пользователей из Белоруссии.

Ранее японский издатель видеоигр Konami полностью отключил свои онлайн-сервисы для россиян и белорусов. Ограничения затронули все платформы, требующие авторизации через KONAMI ID. При этом изменения не распространились на другие регионы присутствия.