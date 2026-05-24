24 мая, 20:02

РКН опроверг введение ограничений в отношении нейросети DeepSeek

Фото: ТАСС/Zuma

Роскомнадзор не вводил ограничений в отношении нейросети DeepSeek. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что соответствующие решения не поступали от уполномоченных органов.

Ранее в воскресенье, 24 мая ряд телеграм-каналов распространил информацию о том, что сервис перестал работать у российских пользователей без VPN.

Кроме того, СМИ распространяли информацию о том, что РКН якобы готовится к блокировке Minecraft, так как игра используется для вовлечения школьников в киберпреступления. Однако позднее в ведомстве опровергли данную информацию.

