Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 15:59

Технологии

"Лаборатория Касперского" опровергла блокировку доступа к зарубежным сайтам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация о том, что антивирусные продукты "Лаборатории Касперского" блокируют доступ к зарубежным сайтам, не соответствует действительности, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе компании.

В Сети ранее появились сообщения о том, что антивирусы данной компании блокируют работу VPN на устройствах россиян и закрывают доступ к зарубежным сайтам.

В пресс-службе подчеркнули, что в их антивирусных продуктах нет функции блокировки приложений для шифрования трафика или блокировки доступа к зарубежным ресурсам.

"Антивирусные продукты блокируют только вредоносные и фишинговые ресурсы", – указали в компании.

Ранее в Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN-сервисов и введения ответственности за их использование. Там отметили, что за прибегание к VPN штрафовать нужно только в случае, если он используется для совершения правонарушений.

При этом, по информации СМИ, крупные российские платформы получили указание ограничить доступ для пользователей VPN. Им предложено разработать механизмы для самостоятельного обнаружения и блокировки таких сервисов, а также передавать информацию о них в соответствующие органы.

Отдельные тарифы на международный интернет-трафик хотят ввести в России

Читайте также


технологии

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика