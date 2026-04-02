МВД опровергло сообщения о проверках телефонов на наличие VPN

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Распространяемая в телеграм-каналах информация о якобы проводимых проверках телефонов граждан на наличие VPN-сервисов не соответствует действительности. Об этом заявили в МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения направлены на создание напряженности в обществе. Проверки устройств граждан на предмет использования VPN или мессенджеров не проводятся.

МВД разъяснило, что само по себе использование VPN не нарушает законодательство. Однако ограничения касаются распространения информации о способах обхода блокировок.

В министерстве также отметили, что основной задачей остается предупреждение киберпреступлений. Граждан информируют о рисках использования отдельных сервисов, поскольку VPN может повышать вероятность утечки данных, но ответственности за его использование не предусмотрено.

Ранее в ГД рассказали, что парламентарии никогда не обсуждали полный запрет VPN-сервисов и введение ответственности за их использование. В думском комитете по информполитике отмечали, что штрафовать за VPN нужно, только если такие сервисы используются для совершения преступлений.

При этом в Минцифры добавляли, что ведомство также категорически против введения административной ответственности за использование VPN-сервисов. Поэтому обсуждаемые меры по работе VPN-сервисов являются "сложным компромиссом".