00:33

Минцифры РФ выступило против введения ответственности за использование VPN

Фото: depositphotos/prykhodov

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство категорически против введения административной ответственности за использование VPN-сервисов. С соответствующим заявлением он выступил в профильном сообществе "МИТ – Мы ИТ" на платформе Мах.

По словам Шадаева, это решение "в лоб, которое нам категорически не нравится". Он подчеркнул, что обсуждаемые сегодня меры по работе VPN-сервисов являются "сложным компромиссом".

Глава ведомства добавил, что, несмотря на понимание последствий, альтернативные варианты решения проблемы были бы "сильно хуже".

Ранее СМИ сообщили, что мобильные операторы введут плату за использование VPN-сервисов. По информации журналистов, 28 марта Шадаев провел два совещание с представителями цифровых платформ и интернет-ретейла. Во время встречи он попросил принять меры против использования клиентами средств обхода блокировок.

Отмечается, операторам связи предложили ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. По информации СМИ, такая опция должна появиться до 1 мая 2026 года.

