Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 11:32

SCMP: Путин может посетить Китай 20 мая

Путин может посетить Китай 20 мая – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин может посетить Китай с официальным визитом уже 20 мая. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The South China Morning Post (SCMP).

Как сказано в материале, торжественная церемония или парад в честь приезда российского лидера не планируется. Также не будет и официальной торжественной встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Если поездка Путина состоится именно в указанный срок, это станет первым случаем в истории, когда Китай в течение месяца встретит лидеров двух держав вне многостороннего формата. Недавно Пекин с официальным визитом посетил президент США Дональд Трамп.

В апреле помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина с официальным визитом в Китай в первой половине 2026 года. Российский лидер принял приглашение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что президент посетит Китай в первой половине года. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина непоколебимы перед "ветром любых бурь".

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита Путина в КНР фактически завершена. Осталось доделать последние штрихи.

