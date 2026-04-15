Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 05:44

Политика

Лавров подтвердил, что визит Путина в Китай пройдет в первой половине 2026 года

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Визит Владимира Путина в Китай состоится в первой половине 2026 года. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Дипломат заявил, что в рамках гуманитарного сотрудничества в январе 2026 года лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "дали старт уже четырнадцатому перекрестному году, сейчас это перекрестный год образования".

Лавров отметил, что в рамках проработки программы визита Путина в Китай Россия предложила уделить этому направлению особое внимание при подготовке тем дня саммита. Также российский министр подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина непоколебимы перед "ветром любых бурь".

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Си Цзиньпин пригласил Путина с официальным визитом в Китай в первой половине 2026 года, в ответ российский лидер принял приглашение. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, визит уже готовится. Кремль своевременно сообщит о сроках планируемой поездки.

политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика