Лавров подтвердил, что визит Путина в Китай пройдет в первой половине 2026 года

Визит Владимира Путина в Китай состоится в первой половине 2026 года. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Дипломат заявил, что в рамках гуманитарного сотрудничества в январе 2026 года лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "дали старт уже четырнадцатому перекрестному году, сейчас это перекрестный год образования".

Лавров отметил, что в рамках проработки программы визита Путина в Китай Россия предложила уделить этому направлению особое внимание при подготовке тем дня саммита. Также российский министр подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина непоколебимы перед "ветром любых бурь".

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Си Цзиньпин пригласил Путина с официальным визитом в Китай в первой половине 2026 года, в ответ российский лидер принял приглашение. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, визит уже готовится. Кремль своевременно сообщит о сроках планируемой поездки.