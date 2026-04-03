03 апреля, 19:22

Политика

Путин и Эрдоган обсудили негативные последствия конфликта в зоне Персидского залива

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры двух стран обменялись мнениями касаемо военно-политической конфронтации в Персидском заливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны отметили, что активные боевые действия влекут серьезные негативные последствия не только регионального, но и глобального масштаба, затрагивая энергетику, торговлю и логистику.

Лидеры также констатировали совпадение взглядов на необходимость как можно скорее прекратить огонь и перейти к выработке взаимоприемлемых мирных решений, учитывающих законные интересы всех государств региона.

Обсуждая ситуацию вокруг Украины, Путин выразил признательность турецкому коллеге за его неизменную готовность содействовать переговорному процессу. В связи с попытками Киева наносить удары по связывающей Россию и Турцию газотранспортной инфраструктуре главы двух стран подчеркнули необходимость согласованных действий для обеспечения безопасности в этом регионе.

"Рассмотрены также дальнейшие шаги по расширению российско-турецких политических и торгово-экономических связей, в частности по реализации совместных стратегических проектов в энергетической отрасли", – говорится в сообщении.

Ранее Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке в беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны выразили серьезную озабоченность деградацией военно-политической обстановки в регионе, жертвами среди мирного населения и разрушением стратегически важных объектов инфраструктуры.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В марте Вашингтон передал Тегерану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению, указав при этом на срок в две-три недели.

