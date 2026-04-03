03 апреля, 16:25

Tasnim: в Иране взяли в плен американского пилота

Фото: AP/посольство США в Боснии и Герцеговине

Американский пилот мог быть захвачен в плен иранскими военными. США совершили попытку его спасти, но она была безуспешной, сообщает Tasnim.

По его данным, пилот катапультировался после уничтожения американского истребителя иранскими силами утром 3 апреля. Детали инцидента не приводятся.

СМИ также отмечают, что ранее центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил об уничтожении истребителя F-35.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В марте Вашингтон передал Тегерану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению, указав при этом на срок в две-три недели.

Новости мира: Иран нанес удар по авианосцу "Авраам Линкольн" ВМС США

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

