Tasnim: в Иране взяли в плен американского пилота

Американский пилот мог быть захвачен в плен иранскими военными. США совершили попытку его спасти, но она была безуспешной, сообщает Tasnim.

По его данным, пилот катапультировался после уничтожения американского истребителя иранскими силами утром 3 апреля. Детали инцидента не приводятся.

СМИ также отмечают, что ранее центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил об уничтожении истребителя F-35.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В марте Вашингтон передал Тегерану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению, указав при этом на срок в две-три недели.