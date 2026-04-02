Ушаков заявил о доступе России к Ормузскому проливу

Ормузский пролив открыт для России. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с ИС "Вести".

Он назвал ситуацию вокруг Ирана тяжелой в условиях эскалации на Ближнем Востоке и напомнил также о словах главы Белого дома Дональда Трампа, который указал на срок в 2–3 недели для завершения конфликта.

Ушаков обратил внимание, что США пока не обращались к России по поводу посредничества в урегулировании ситуации.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе. Эскалация привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

В марте Штаты передали Ирану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Трамп, в свою очередь, заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи позже сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат "чрезмерно жесткие и нелогичные" требования.

