Трамп пригрозил уничтожить всю нефтяную инфраструктуру Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить электростанции и нефтяную инфраструктуру Ирана в случае отказа Тегерана заключить с Белым домом сделку. Об этом американский лидер заявил во время видеообращения к нации.

Трамп подчеркнул, что США предпринимают попытки достичь договоренности с новым руководством Ирана. Однако, если вскоре соглашение между сторонами не будет достигнуто, то Вашингтон пойдет на решительный шаг.

"Если соглашения не будет, мы нанесем очень сильный удар по каждой из их электростанций, и, вероятно, сделаем это одновременно", – заявил американский президент.

Трамп добавил, что до этого Штаты не наносили ударов по нефтяным объектам Ирана, так как это "не оставило бы им даже малейшего шанса на выживание или восстановление".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также в ходе эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.