Al Hadath: советник верховного лидера Ирана тяжело ранен в результате удара

Советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази получил тяжелое ранение в результате одного из ударов по иранской столице. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на осведомленный источник.

По данным СМИ, политик стал целью во время бомбардировки Тегерана. В настоящее время Харрази находится в критическом состоянии.

Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла в конце февраля после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и американские военные объекты в регионе.

В ходе этих событий погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, и его место занял сын, Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов.