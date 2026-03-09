В Иране подтвердили, что сын Хаменеи избран новым верховным лидером

Фото: Getty Images/NurPhoto /Morteza Nikoubazl

Представители Совета экспертов Ирана заявили, что сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба был избран новым верховным лидером на экстренном заседании. Об этом сообщает государственное телевидение страны.

Отмечается, что решение было принято Советом единогласно. При этом назначение 56-летнего Моджтабы Хаменеи происходит на фоне дискуссий о нежелательности династической передачи власти в республике.

Али Хаменеи погиб в результате совместной военной кампании США и Израиля против Ирана 28 февраля. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера не останется безнаказанным.

Позже в СМИ появились сообщения, что Иран уже избрал нового верховного лидера страны. Как писали издания, занять место погибшего аятоллы должен его сын Моджтаба Хаменеи.