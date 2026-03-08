Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана долго не продержится без одобрения США

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что следующий верховный лидер Ирана долго не продержится без одобрения его кандидатуры. Об этом президент США высказался в интервью ABC News.

"Ему надо будет получить от нас одобрение", – сказал Трамп.

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал выборы нового верховного лидера государства делом исключительно иранского народа. Никто не может вмешиваться в этот вопрос, добавлял он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам, расположенным в регионе.

В ходе операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с его гибелью в республике был объявлен 40-дневный траур. По данным журналистов, занять место погибшего аятоллы должен его сын Моджтаба Хаменеи.

